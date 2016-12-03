Глава Сбербанка Герман Греф протестировал работу одного из отделений, явившись туда в костюме, имитирующем инвалидность. Об этом сообщается в пресс-релизе банка.

Таким образом накануне Международного дня инвалидов Греф проверил, насколько предоставляемые Сбербанком сервисы и услуги адаптированы для людей с ограниченными возможностями.

В специальном костюме глава Сбербанка практически ничего не мог видеть и слышать. В офисе он получил талончик, подошел к нужному окну и попросил оформить кредит на инвалидное кресло.

Греф сказал, что ему нужны 100 тысяч рублей, а его доход составляет 30 тысяч рублей в месяц. До завершения оформления заявки, глава Сбербанка снял наушники и очки, передал их сотруднику и предложил лично убедиться, что он почти не видел на мониторе, а также очень плохо его слышал. Он попросил представителя банка скорректировать свою работу с инвалидами в будущем.

«Я сегодня был в очках, симулирующих глаукому. Крупные цифры я видел, но я совершенно не видел монитор — видел только светлое пятно. Видел только размытое очертание лица девушки, которая со мной разговаривала. Конечно, совсем другие ощущения. Думаю, что обязательно нужно, чтобы сотрудники, которые работают с инвалидами, сами проводили какое-то время в этих костюмах, чтобы почувствовать на себе. Все это развивает эмпатию», — сообщил журналистам Греф.

В Сбербанке действует проект «Особенный банк» — система продуктов и сервисов, с которыми могут работать люди с различными типами инвалидности.