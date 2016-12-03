«Афиша» закрыла одноименный печатный журнал. Об этом сообщает vc.ru со ссылкой на креативного директора компании Филиппа Бахтина.

Отмечается, что в конце 2015 года журнал перешёл на ежеквартальный график выхода, но 2016 году не вышел ни один номер.

«Решение принято год назад, журнал закрыт и не выходит. С моей точки зрения, это было правильное решение, но очень болезненное и неприятное: люди теряли работу, закрывался проект, который много лет всем нравился. Внутри «Афиши» все понимали непопулярность такого хода и всячески пытались подсластить пилюлю, уговорить себя, что у бумажного проекта есть будущее», — сказал Бахтин.

По словам Бахтина, в течение года компания рассматривала несколько концепций, вела переговоры с партнёрами, однако ни одна из идей так и не дошла до производства.

В декабре 2015 года «Афиша» объявила о роспуске редакции бумажного журнала, оставив только главного редактора Даниила Трабуна. Он тогда объяснял, для выпуска каждого номера будет собирать отдельную команду. Позднее и Трибун покинул «Афишу».

Журнал «Афиша» выходил с апреля 1999 года.