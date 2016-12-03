Минобороны России ответило на слова пресс-секретаря премьер-министра Великобритании Терезы Мэй о том, что Россия препятствует поставкам гуманитарной помощи в Алеппо. Об этом сообщает Интерфакс.

По словам официального представителя минобороны Игоря Конашенкова, Великобритания «за все годы войны в Сирии не выделила ни грамма муки, ни одной таблетки и ни одного одеяла для помощи мирным жителям».

«Если в правительстве Великобритании действительно хотят направить жителям восточных районов гумпомощь — все условия для этого есть, скажите, где она сейчас застряла. Если же никакой британской гумпомощи для Алеппо нет, — не мешайте другим помогать», — сказал он.

Напомним, газета Daily Mail опубликовала заявление пресс-секретаря британского премьера Терезы Мэй по ситуации в Сирии, в котором говорится, что Россия «препятствует поставкам гуманитарной помощи жителям осажденного Алеппо, не соглашаясь на прекращение огня».

Ранее во вторник Минобороны сообщило, что сирийская армия «кардинально переломила» ситуацию в восточном Алеппо. По словам Конашенкова, половина территории восточной части города, которую в последние годы занимали боевики, полностью освобождена. Он отметил, что освобождены более 80 тысяч проживающих там сирийцев и десятки тысяч детей.