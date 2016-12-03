Сообщения СМИ о краже хакерами двух миллиардов рублей со счетов Банка России не соответствуют действительности. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Центробанка.

«Речь в Обзоре финансовой стабильности шла об убытках, которые понесли коммерческие банки и их клиенты в результате хакерских атак за весь 2016 год», — сказал официальный представитель регулятора.

Ранее телеканал CNN сообщил, что хакеры украли 2 млрд рублей у российских банков, счета которых находились в Центробанке. При этом СМИ ссылались на слова заместителя начальника главного управления безопасности и защиты ЦБ Артема Сычева.

На самом деле Сычев накануне заявил журналистам, что ущерб российских банков от хакеров за истёкший период 2016 года составил чуть более 2 миллиардов рублей. При этом он уточнил, что речь идет именно о тех деньгах, которые похищены с корреспондентских счетов банков, и деньгах, которые были похищены со счетов клиентов банков. Он также отметил, что задача ЦБ заключается в том, чтобы темпы хищений не росли.

Ранее ФСБ сообщила о готовящихся кибератаках на финансовую систему России. Кибератаки,по сведениям спецслужб, должны произойти в период с 5 декабря. В ходе оперативных действий установлено, что серверные мощности и командные центры для их проведения расположены на территории Нидерландов и принадлежат украинской хостинговой компании BlazingFast.

По данным спецслужбы, хакеры планируют сопровождать атаку массовой рассылкой SMS и публикациями в соцсетях. Сообщения якобы будут касаться «кризиса кредитно-финансовой системы России, банкротства и отзыва лицензий у ряда ведущих банков федерального и регионального значения».