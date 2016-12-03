Авария при выводе на орбиту космического грузового корабля «Прогресс МС-04» могла произойти из-за технических проблем на борту корабля, а не ракеты-носителя. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на источник на космодроме.

«По уточненным данным, нештатная ситуация могла произойти непосредственно на борту космического грузовика, в результате чего произошло преждевременной разделение с третьей ступенью, и корабль не вышел на орбиту», — сказал собеседник агентства.

Он сообщил, что часть внешних элементов корабля в результате отделения от третьей ступени раскрылась.

«У корабля вышли антенны, однако не раскрылись солнечные батареи. Есть сведения о том, что корабль при этом оказался в неконтролируемом вращении и получил внешние повреждения», — добавил он.

Ранее житель Улуг-Хемского района Тувы обнаружил обломок корабля «Прогресс» около села Эйлин-Хем, в 120 км от столицы региона.

«Прогресс МС-04» должен был доставить на МКС около 2,5 тонны грузов: топливо для дозаправки МКС, воду и воздух для космонавтов. В грузовом отсеке находилось научное оборудование и комплектующие, контейнеры с продуктами питания, одежда, медикаменты и средства личной гигиены. В полете случилась авария, в результате которой не сгоревшие в атмосфере обломки аппарата упали в Туве.

В качестве одной из главных версий падения космического корабля «Прогресс МС-04» ранее считалась халатность при производстве двигателя РД-0110 третьей ступени ракеты-носителя «Союз-У».