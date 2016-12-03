Причиной отмены рок-оперы «Иисус Христос - суперзвезда» в Омске стали низкие продажи билетов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министра культуры Омской области Виктора Лопухина.

«В начале октября компания-прокатчик обратилась к руководству театра и сообщила, что продажи билетов на спектакль по состоянию на 3 октября составили 42 штуки на сумму 57800 рублей. Предварительная сумма сборов не покрывает затрат на оплату билетов и гонорар творческому коллективу. В связи с этим 6 октября было принято обоюдное решение об отмене показа спектакля», — сообщили агентству в пресс-службе регионального министерства культуры.

Лопухин также отметил, что от председателя общественной организации «Семья, любовь, Отечество», который увидел в постановке признаки «богохульства, насмешки над верой и попрания сакральных смыслов», поступало обращение, на которое был дан официальный ответ: «Дданный спектакль поставлен в 1990 году к 1000-летию Крещения Руси Санкт- Петербургским театром «Рок-опера» с одобрения Русской православной церкви».

Накануне президент России Владимир Путин выразил уверенность, что омские власти не запрещали постановку. Вместе с тем, президент подчеркнул, что любые хулиганские выходки попытки сорвать культурные мероприятия «абсолютно недопустимы и должны пресекаться по всей строгости закона». По словам Путина, в частности необходимо «разобраться» в ситуации с запретом в Омске оперы «Иисус Христос – суперзвезда».

Напомним, ранее администрация Омского государственного музыкального театра отменила намеченную на 1 ноября постановку «Иисус Христос – суперзвезда» петербургского театра «Рок-опера». Местные власти объяснили отмену показа желанием прокатчика, в то время как многие связали решение с обращением православных активистов, выступающих за «защиту семьи, детства и духовно-нравственных ценностей».