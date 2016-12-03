Министерство иностранных дел Китая заявило дипломатический протест США в связи с телефонным разговором избранного президента Дональда Трампа и руководителем Тайваня Цай Инвэнь. Об этом сообщает Reuters.

В МИД Китая отметили, что политика «одного Китая» — это основа отношений между Пекином и Вашингтоном. Ведомство призвало США придерживаться этой политики, чтобы избежать осложнений.

Ранее произошел первый телефонный разговор между действующим или избранным президентом США и главой Тайваня с 1979 года.

Дональд Трамп в своем твиттере отмечал, что инициатором звонка была Цай Инвэнь.

Тайвань отделился от Китая во время гражданской войны в 1949 году. Китай до сих пор считает Тайвань своей мятежной провинцией. США признавали китайскую позицию относительно суверенитета, однако считает статус острова «неурегулированным». Хотя США не имеет формальных дипломатических связей с Тайванем, у них есть «неофициальные связи».