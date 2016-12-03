Россия готова отправить в Женеву экспертов для переговоров с США шагов по решению ситуации в сирийском Алеппо. Об этом сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает Интерфакс.

По его словам, накануне в Риме госсекретарь США Джон Керри передал ему американские предложения, которые идут в русле подходов России.

«Мы готовы немедленно направить наших военных экспертов, дипломатов в Женеву для того, чтобы вместе с американскими коллегами согласовать с учетом американских предложений такие совместные действия, которые обеспечат уход всех боевиков без исключения из Восточного Алеппо, которые обеспечат беспрепятственные гуманитарные поставки жителям города и которые обеспечат налаживание нормальной жизни в Восточном Алеппо», — сказал Лавров.

Министр подчеркнул, что «это должна быть не просто встреча ради встречи, а встреча, в ходе которой будут определены конкретные сроки выполнения всех тех шагов, которые требуются, чтобы преодолеть кризис в Восточном Алеппо и освободить его от боевиков».

Во вторник Минобороны России сообщило, что сирийская армия «кардинально переломила» ситуацию в восточном Алеппо. По словам официального представителя ведомства Игоря Конашенкова, половина территории восточной части города, которую в последние годы занимали боевики, полностью освобождена. Он отметил, что освобождены более 80 тысяч проживающих там сирийцев и десятки тысяч детей.