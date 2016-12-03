В Дагестане полиция задержала подозреваемого в убийстве сотрудника УФСИН, сообщила представитель МВД России Ирина Волк, передают информагентства, в частности, Интерфакс.

По ее словам, убийство произошло в Махачкале в минувшую пятницу, 2 декабря, в десять часов вечера. Возле одного из домов в поселке Загородный Кировского района неизвестный из неустановленного оружия выстрелил в сотрудника УФСИН по Республике Дагестан и скрылся на машине.

От полученных ранений сотрудник УФСИН скончался на месте. Возбуждено уголовное дело по статьям «убийство» и «незаконное ношение оружия». Полиция разыскивает других соучастников преступления.