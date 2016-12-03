Более двух тысяч человек ожидают вылета из международного аэропорта Сочи из-за непогоды, передает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу компании «Базэл Аэро», которая управляет аэропортами Краснодарского края.

По данным на 14:00 по московскому времени, на вылет из Сочи задержано 20 рейсов, на прилет — еще восемь, последние находятся на запасных аэродромах в Краснодаре, Анапе и Минеральных водах.

Международный аэропорт Сочи продолжает работать по фактической погоде. Метеорологи прогнозируют улучшение погодных условий в районе аэропорта к 18:00 по московскому времени, добавили в пресс-службе.

ТАСС также сообщает о задержке движения поездов в Сочи от 50 минут до двух часов из-за непогоды.

В субботу, 3 декабря, в Сочи объявили штормовое предупреждение из-за сильных снегопадов в горах, налипания мокрого снега, ураганного ветра и штормов. По данным властей, передает РИА Новости, порывы ветра достигали 30 метров в секунду.

Из-за урагана в Сочи обрушились десятки деревьев. Они нарушили газо- и электроснабжение города, а также автомобильное и железнодорожное движение.