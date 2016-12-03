Один из видных полевых командиров самопровозглашенной Луганской народной республики Александр Гайдей (позывной «Рим») сегодня был задержан на пропускном пункте Гуково и передан властям ЛНР, где он находится в розыске.

Как сообщили источники «Новой газеты», в последнее время Гайдей, имеющий украинское гражданство, проживал в России. В Гуково он прибыл для того, чтобы получить новую миграционную карту.

Напомним, ранее ряд высокопоставленных лиц самопровозглашенной ЛНР, включая экс-премьера Геннадия Цыпкалова, были обвинены в попытке государственного переворота. Многие из них в то же время имели отношение к контрабандным потокам из республики в Россию и на Украину.