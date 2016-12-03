К 2025 году в России будут обеспечены работой до 50% трудоспособных инвалидов, сообщило Министерство труда России в распространенном по случаю Международного дня инвалидов пресс-релизе, передает ТАСС.

По данным Пенсионного фонда, в России проживает 12,2 млн инвалидов, из которых 620 тысяч —дети (по состоянию на 1 ноября 2016 года).

К 1 сентября этого года работу имели только 25,3% инвалидов трудоспособного возраста, что, как сообщает ТАСС, значительно ниже аналогичного показателя в странах Европы.

Минтруд намерен увеличить долю работающих инвалидов трудоспособного возраста поэтапно. К концу 2018 года — до 40%, и к концу 2025-го — до 50%.

Министерство подготовило законопроект, согласно которому, учреждения медико-социальной экспертизы будут информировать службы занятости о желании инвалида трудиться. В настоящее время законопроект согласовывается с регионами.

Ранее в субботу стало известно, что глава Сбербанка Герман Греф под видом инвалида попытался оформить кредит в одном из отделений банка. Таким образом накануне Международного дня инвалидов он проверил, насколько предоставляемые Сбербанком сервисы и услуги адаптированы для людей с ограниченными возможностями.

Международный день инвалидов отмечается ежегодно 3 декабря в соответствии с резолюцией 47/3 Генеральной Ассамблеи ООН от 14 октября 1992 года.