В ночь на 3 декабря со скоростного поезда Москва–Калининград во время его стоянки в Смоленске сняли и госпитализировали школьников из Калининграда.

16 детей в возрасте от 11 до 17 лет оказались в инфекционном отделении одной из городских больниц с признаками острой кишечной инфекции.

Как сообщила Интерфаксу представитель СУ СКР на транспорте Татьяна Морозова, всего признаки заболевания выявили у 21 ребенка. Дети возвращались в составе группы из 79 человек после экскурсий в Москву.

По данным портала «Клопс», в Москву детей отправили в рамках программы «Мы — россияне». Отец одного из ребенка рассказал, что школьники жаловались на недомогание еще в столице.

Издание также сообщает, что врачи в качестве возможной причины плохого самочувствия детей рассматривают сальмонеллез или пищевое отравление. Родителям они сообщили, что дети останутся в Смоленске до вторника, 6 декабря.

В пресс-службе правительства Калининградской области информацию подтвердили. По данным местных властей, школьники находятся в стабильном состоянии.

Следователи проводят проверку, чтобы установить обстоятельства массового заболевания детей из Калининграда.