В Калифорнии несколько человек погибли при пожаре в ночном клубе
По меньшей мере девять человек погибли и еще 13 числятся пропавшими в результате пожара в ночном клубе в городе Окленд (штат Калифорния, США), сообщает газета East Bay Times.
31st- pic.twitter.com/8TX6jk0iYq— Oakland Firefighters (@OaklandFireLive) December 3, 2016
Начальник пожарной службы города Тереза Рид рассказала, что пожар в здании, где проходил концерт электронной музыки, произошел в 23:30 по местному времени в пятницу.
По данным газеты, на момент инцидента в помещении могли находиться порядка 50 человек. В настоящее время точное количество жертв неизвестно. Пожарным предстоит тщательный обыск клуба, добавила Рид.
Пожар, отмечает газета, уже назвали одним из самых смертоносных в истории Окленда.