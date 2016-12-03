Новая газета

В Калифорнии несколько человек погибли при пожаре в ночном клубе

Общество

По меньшей мере девять человек погибли и еще 13 числятся пропавшими в результате пожара в ночном клубе в городе Окленд (штат Калифорния, США), сообщает газета East Bay Times.

Начальник пожарной службы города Тереза Рид рассказала, что пожар в здании, где проходил концерт электронной музыки, произошел в 23:30 по местному времени в пятницу.

По данным газеты, на момент инцидента в помещении могли находиться порядка 50 человек. В настоящее время точное количество жертв неизвестно. Пожарным предстоит тщательный обыск клуба, добавила Рид.

Пожар, отмечает газета, уже назвали одним из самых смертоносных в истории Окленда.

Теги:
жертвы, пожары, сша

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