Российский актер, режиссер и сценарист Иван Охлобыстин, ранее получивший паспорт самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР), написал сценарий про хипстера, отправившегося на войну и изменившего свои убеждения. Съемками картины будет заниматься киностудия «Ленфильм», сообщил ее глава Эдуард Пичугин.

Речь в фильме пойдет о фотографе, который отправится на заработки в Сирию.

«Это история о молодом человеке, хипстере, который критически настроен по отношению к тому, что происходит в стране, в мире, но он оказывается в одной из горячих точек и меняет свою систему координат», — приводит слова Пичугина ТАСС.

По его словам, сама идея картины принадлежит Охлобыстину.

«Ваня написал хороший сценарий, мы его выкупили, Иван Иванович выложился», — цитирует Пичугина РИА Новости.

Съемки фильма пройдут в следующем году, добавил глава «Ленфильма».

Накануне Иван Охлобыстин получил паспорт гражданина самопровозглашенной Донецкой народной республики, документ ему вручил глава ДНР Александр Захарченко.

Вслед за этим Служба безопасности Украины (СБУ) завела уголовное дело на Охлобыстина по статье «создание террористической группы или террористической организации».

Как пояснила пресс-секретарь СБУ Олена Гитлянская, решение было принято после «публичной поддержке Охлобыстиным идей «русского мира», радостного приветствия «русской весны» в Украине», а также высказываний в поддержку самопровозглашенной Донецкой народной республики.

Она также напомнила, что ранее Охлобыстин «пообещал боевикам помощь пропагандистского характера, путем реализации соответствующих кинопроектов».

С 2014 года Охлобыстину запрещен въезд на территорию Украины, а комиссия по вопросам распространения и демонстрации фильмов при Госкино Украины запретила показывать на Украине 71 кинофильм и телесериал с участием Охлобыстина.

Актер также включен в «черный список» деятелей культуры, который, по версии украинского Минкульта, угрожают национальной безопасности страны.