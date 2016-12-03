Почти 100 тысячей жителей Нью-Йорка потребовали, чтобы супруга избранного президента Меланья Трамп покинула город после инаугурации своего мужа. Петицию с таким требованием горожане подписали после того как было объявлено, что следующая первая леди США намерена остаться в городе, пока ее сын не закончит учебный год, пишет газета Independent.

Как правило, пишет издание, семьи новых президентов сразу переезжают в Белый дом в Вашингтоне, округ Колумбия, но Меланья Трамп намерена остаться в 58-этажном небоскребе на Пятой авеню в центре Манхэттена, где в настоящее время семья проживает в роскошном пентхаусе.

Налогоплательщики недовольны тем, что охрана Трампа и его семьи уже сейчас обходится властям Нью-Йорка более чем в миллион долларов в день. Они обратились к губернатору штата Эндрю Куомо и мэру города Биллу Де Блазио с просьбой не оплачивать охрану президентской семьи.

«Если это решение было принято ими двумя, только они должны платить за это. А не налогоплательщики Нью-Йорка, чьи доллары могут быть направлены на дороги, школы, транспорт, санитарию, новые рабочие места и другие расходы, которые есть у города», — сказано в петиции.

Independent также сообщает, что Трамп обсудил со своими советниками, сколько дней в неделю он должен проводить в Белом доме. Вполне вероятно, предполагает газета, что он будет регулярно навещать семью, тем самым увеличивая расходы города.

Отмечается, что и во время предвыборной кампании Трамп прилетал в Нью-Йорке поздно ночью, чтобы иметь возможность «проснуться в собственной кровати».

В должность президента Трамп вступит 20 января.