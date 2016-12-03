Директора петербургского Цирка на Фонтанке Михаила Смородкина уволили из-за того, что он выступил против присоединения к системе Российской государственной цирковой компании (Росгосцирк). Об этом рассказал сам Смородкин ТАСС.

По его словам, он уволен с этого поста по приказу министра культуры России Владимира Мединского.

«Я уволен приказом министра культуры России с 5 декабря. Приказ подписан в субботу. Министр аргументировал свое решение тем, что я не выполняю волю учредителя (Минкультуры России — ред.) и противлюсь присоединению петербургского цирка к системе “Росгосцирк”», — рассказал он.

Смородкин добавил, что не будет оспаривать это решение министра.

«Я все время со своим работодателями строил отношения на доверии и понимании. Если мы принципиально в каких-то вопросах расходимся, то нужно просто понимать, кто есть кто, отойти в сторону и заниматься какими-то другими делами», — подчеркнул он, добавив, что «устал от бесконечной войны, хотел бы какое-то время побыть с детьми, с семьей, подумать, чем дальше заниматься».

Заместитель министра культуры Александр Журавский заявил RNS, что Смородкина уволили, поскольку тот «не видит себя в качестве руководителя филиала Росгосцирка в Санкт-Петербурге».

«Поэтому ему было предложено при обоюдном согласии несколько вариантов трудоустроиться в системе министерства культуры», — сказал Журавский.

По словам чиновника, в ближайшее время будет назначен исполняющий обязанности цирка.

«Объединением филиала с Росгосцирком будет заниматься руководитель Росгосцирка Дмитрий Иванов. При этом цирк войдет в систему Росгосцирка на правах широкой автономии и особых условиях», — добавил замминистра культуры.

Как передает ТАСС, ранее Минкультуры России аргументировало необходимость присоединения Цирка на Фонтантке к Росгосцирку тем, что его реконструкция была выполнена за счет средств из федерального бюджета. В ведомство заявили, что престижная площадка должна приносить прибыль государству.

Противники присоединения, директор Цирка и профсоюз, свою позицию аргументировали тем, что Росгосцирк переживает финансовый кризис, имеются миллионные задолженности. По их мнению, присоединение чревато финансовыми трудностями для Цирка.

Ранее вопрос о передаче Цирка на Фонтанке в систему Росгосцирка был снят с рассмотрения из-за его непроработанности. Об этом рассказал депутат Госдумы Сергей Боярский. По его словам, такая договоренность была достигнута им в разговоре с Мединским, которому он предоставил письма профсоюза и ведущих цирковых деятелей.

Цирк на Фонтанке (Цирк Чинизелли) открылся после реконструкции в середине декабря 2015 года. Он является государственным, однако не входит в структуру Росгосцирка.