Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) создала собственную независимую комиссию по вопросам допинга и коррупции, сообщает ТАСС. Решение было принято на конгрессе в Монако в рамках обсуждения пакета реформ, предложенных президентом федерации Себастьяном Коу.

Члены IAAF поддержали пакет реформ Коу 182 голосами, только десять выступили против. Помимо создания андидопинговой комиссии, в рамках реформ предлагается выделить больше управленческой власти исполнительному совету IAAF.

«Это очень важный момент в истории нашего спорта. Я хотел бы поблагодарить всех делегатов за доверие, оказанное мне», — сказал Коу после принятия реформ.

Пакет реформ, которые он предложил, появился после череды скандалов, в результате которых, в частности, было приостановлено членство Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) в федерации. Кроме этого, были предъявлены обвинения в корупции экс-президенту организации Ламину Диаку.