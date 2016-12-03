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Минобрнауки предлагает компенсировать студентам колледжей съем жилья

Общество

Минобрнауки обсуждает с регионами возможности обеспечения всех студентов колледжей жильем на время учебы, сообщила представитель ведомства Наталья Золотарева, передает ТАСС.

Ведомство, исполняя поручение президента России, прорабатывает три варианта решения проблемы: строительство новых общежитий («но это, конечно, дорогостоящий механизм и необходимо тогда найти способы привлечения инвестиций»), компенсацию за съем квартиры, а также компенсацию за проезд к месту учебы. 

О необходимости решить проблему с жильем для студентов заявил президент России Владимир Путин. По итогам совещания с членами правительства 2 ноября он дал поручение представить предложения до 31 января 2017 года. 

На сегодняшний день общежитиями обеспечены 73% нуждающихся студентов колледжей.

Теги:
президент, правительство, жилье, студенты, минобрнауки

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