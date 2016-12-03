30 ноября и 1 декабря Бабушкинский районный суд Москвы оштрафовал на тысячу рублей защитников парка «Торфянка» Михаила Барботкина и Вадима Ожогина. Решению суда предшествовало задержание мужчин, составление на них протоколов о мелком хулиганстве и две ночи в ОВД, сообщает проект ОВД-Инфо, ведущий мониторинг задержаний на публичных акциях.

Ранее, 25 ноября, активисты, добившиеся отмены строительства храма в парке «Торфянка» в Москве, направили председателю СПЧ Михаилу Федотову открытое обращение. В нем они просили способствовать прекращению конфликта с РПЦ, кульминацией которого стали обыски у ряда активистов и возбуждение уголовного дела по статье «оскорбление чувств верующих».

Неделей ранее в квартиры сразу нескольких защитников парка пришли с обыском сотрудники правоохранительных органов в сопровождении ОМОНа. Обыски проводились с чрезмерной жесткостью. В случаях отказов жильцов открыть дверь, омоновцы вскрывали ее болгаркой. После проникновения в квартиры укладывали мужчин на пол лицом вниз, отбирали у жильцов телефоны, не давая им сообщить друзьям и в полицию. А прибывших адвокатов не допускали в квартиры. По окончании этих процедур граждан целыми семьями принудительно доставляли в Следственное управление СК по СВАО, где допрашивали в качестве свидетелей по делу «об оскорблении чувств верующих» (ч. 1, 3 ст. 138 УК РФ).

В обращении защитники парка подробно описали, как после отмены строительства храма и в предоставлении сразу двух альтернативных площадок в непосредственной близости от спорного места против активистов продолжилась организованная кампания давления. В ней принимают активное участие каналы НТВ, «Спас» и редакция «Комсомольской правды». Данные СМИ регулярно называют защитников «Торфянки» «язычниками, лицами, выступающими против православия и ненавидящими символы православной веры».

И по-прежнему в парке «Торфянка» представители РПЦ проводят ежевоскресные массовые молебны, широко анонсируемые в интернете как «молитвенные стояния за строительство храма в парке».

Защитники парка пишут в обращении Михаилу Федотову, что «неоднократно обращались к Патриарху Московскому и всея Руси, а также в Викариатство СВАО г. Москвы с прошением об освобождении парковой территории, о прекращении провокационных «молебнов назло», однако услышаны не были».