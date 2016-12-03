Роспотребнадзор приостановил работу московской столовой при отеле, где питались отравившиеся школьники из Калининграда, сообщает РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу управления.

«Управление Роспотребнадзора по Москве проверило все объекты, где питались отравившиеся дети, — это четыре точки общественного питания, в том числе столовая при отеле. Деятельность столовой в отеле приостановлена», — рассказали в пресс-службе.

По данным Роспотребнадзора, этиологическим фактором заболевания детей стали норо- и ротавирусы.

Ранее столичное межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета России сообщило, что в ночь на субботу в Смоленске с поезда Москва – Калининград были сняты и госпитализированы 16 детей с признаками острой кишечной инфекции.

Отравившиеся дети были школьниками из Калининграда в возрасте от 11 до 17 лет, которые возвращались домой после экскурсии в Москву. Всего признаки заболевания были выявлены у 21 ребенка.

По данным портала «Клопс», в Москву детей отправили в рамках программы «Мы — россияне». Отец одного из ребенка рассказал, что школьники жаловались на недомогание еще в столице.