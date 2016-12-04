В Махачкале сотрудники ФСБ совместно с представителями МВД убили главаря «Вилайята Кавказ» террористической организации «Исламское государство» (запрещена в России) Рустама Асельдерова, сообщает пресс-служба ведомства.

Также убиты четверо боевиков из ближайшего окружения Асельдерова.

«В процессе переговоров на предложение сдаться боевики окрыли стрельбу из автоматического оружия по сотрудникам правоохранительных органов. В результате ответного огня преступники получили ранения, несовместимые с жизнью», — сообщили в ФСБ.

По данным спецслужбы, Асельдеров был одним из организаторов серии терактов в Волгограде в 2013 году. Напомним, в конце декабря 2013 года в Волгограде с разницей в сутки произошли два теракта. Смертник подорвал себя у рамок металлоискателей на железнодорожном вокзале. Еще один взрыв прогремел в переполненном троллейбусе. Теракты унесли жизни более 30 человек.

Асельдеров находится на учете правоохранительных органов с 2007 года, когда его признали пособником дагестанского бандподполья. Он присоединился к одной из бандгрупп в 2009 году, в 2014 году присягнул на верность ИГ.

Режим КТО в поселке Талги под Махачкалой был введен накануне. Ранее сообщалось, что были убиты пятеро предполагаемых боевиков.