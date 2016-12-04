Центризбирком Узбекистана признал состоявшимися выборы президента республики, передает Интерфакс.

Выборы президента Узбекистана проходят в воскресенье, 4 декабря.

По данным на 11:00 по местному времени (09:00 мск) в голосовании приняли участие более 6,8 млн человек — 33,73% зарегистрированных избирателей. Согласно закону республики, для признания выборов состоявшимися в голосовании должны принять участие более 33% избирателей.

Все четыре политические партии, которые официально действуют в Узбекистане, зарегистрировали кандидатов. Либерально-демократическая партия зарегистрировала и.о. главы государства Шавката Мирзиеева, Демократическая партия «Миллий тикланиш» («Национальное возрождение») — заместителя спикера законодательной палаты парламента Сарвара Отамурадова. Народно-демократическая партия и Социал-демократическая партия «Адолат» («Справедливость») выдвинули своих лидеров — Хотамжона Кетмонова и Наримона Умарова соответственно.

Внеочередные выборы президента Узбекистана проходят в соответствии с Конституцией после смерти Ислама Каримова, возглавлявшего страну более 26 лет. Каримов умер 2 сентября в возрасте 78 лет после перенесенного инсульта.