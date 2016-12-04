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В Краснодаре с пищевым отравлением госпитализировали 99 человек

Общество

В Краснодаре госпитализированы 99 человек — сотрудников одной из местных фирм — с признаками острой кишечной инфекции, передает Интерфакс. Медики оценивают их состояние как средней степени тяжести. 

По информации Роспотребнадзора, у госпитализированных обнаружили бактерию рода сальмонелла.

В Следственном комитете считают, что работники фирмы могли отравиться в столовой предприятия из-за продуктов плохого качества. Ведомство начало проверку.

Теги:
проверки, следственный комитет, краснодарский край

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