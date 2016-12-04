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Бывшего главу Службы безопасности Абхазии задержали при попытке въехать в Россию

Политика

На российско-абхазской границе полиция задержала одного из лидеров оппозиционной абхазской партии «Амцахара» («Родовые огни») Аслана Бжания, передает Интерфакс.

По информации агентства, политика задержали 3 декабря при попытке пересечения российско-абхазской границы по реке Псоу.

«3 декабря при пересечении российско-абхазской границы в момент паспортного контроля Аслан Бжания был уведен в отдельное помещение. Вскоре за ним прибыла машина с представителями правоохранительных структур, на которой он вновь был доставлен в ГУВД г. Сочи», — сказано в заявлении партии.

Аслан Бжания возглавлял Службу госбезопасности Абхазии. В 2014 году он баллотировался на пост президента республики, но проиграл на выборах действующему президенту Раулю Хаджимбе.

Теги:
задержания, абхазия

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