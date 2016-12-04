Президент России Владимир Путин в интервью программе «Итоги недели с Ирадой Зейналовой» заявил, что попытки создать однополярный мир не утвердились.

«Ситуация меняется. И я думаю, ни для кого уже не секрет, все и так видят, что уже многие наши партнеры предпочитают сами обращаться к принципам международного права, потому что баланс в мире постепенно восстанавливается. Ну это неизбежно! Попытки создать этот однополярный мир не утвердились. Мы живем уже в другом измерении»,— цитирует Путина Интерфакс.

По словам президента, Россия защищает собственные национальные интересы, уважая при этом интересы других стран.

Ведущая спросила, почему, по его мнению, страны Запада часто не прислушиваются к России по вопросам урегулирования ситуации в зонах военных конфликтов. Путин сказал, что слушают обычно тех, «чей голос звучит достаточно громко для того, чтобы их услышали».

Помимо этого, президент, отвечая на вопрос, найдет ли Россия общий язык с избранным президентом США Дональдом Трампом, назвал Трампа «умным человеком», который «вполне и достаточно быстро осознает другой уровень ответственности».