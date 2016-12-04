Пять человек погибли в поселке Княжичи под Киевом в результате перестрелки между сотрудниками полиции, написал на своей странице в фейсбуке советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

Инцидент во время спецоперации по задержанию членов бандгруппы.

«Планировалось классическое задержание банды грабителей в тот момент, когда они попытаются приступить к осуществлению преступного замысла. Однако трагическая цепь случайностей и нервы на пределе, помешала этому осуществиться», — написал Геращенко.

По его словам, перестрелка произршла в ночь на 4 декабря. Несколько полицейских, которые должны были дать сигнал на задержание грабителей, разместились в строящемся частном доме. Тогда же в соседнем доме сработала сигнализация, и на место приехали сотрудники госслужбы охраны. Они попытались задержать полицейских, после началась перестрелка.

В результате погибли двое сотрудников госслужбы охраны, двое полицейских-разведчиков и сотрудник спецподразделения КОРД.

Грабителей, которые попытались скрыться, услышав перестрелку, задержали.