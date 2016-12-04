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В ХМАО в ДТП погибли десять человек

Общество

В 31 км от Ханты-Мансийска на федеральной автотрассе Тюмень — Ханты-Мансийск столкнулись грузовой автомобиль, пассажирский автобус и два легковых автомобиля, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

В результате погибли десять человек, еще десять — получили ранения. «Среди погибших девять детей», — сказал собеседник агентства.

По информации агентства, автобус перевозил детскую команду по спортивной акробатике

«В автобусе, столкнувшемся с грузовым автомобилем и двумя легковыми машинами, находились 32 человека, 29 из них — дети», — цитирует собеседника ТАСС.

Теги:
хмао, дтп

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