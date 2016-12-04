Урну с прахом Фиделя Кастро захоронили на кладбище Санта-Ифигения (город Сантьяго-де-Куба), передает АР.

Церемония началась артиллерийским салютом из 21 залпа. К кладбищу пришли тысячи людей, они кричали «Да здравствует Фидель!». Церемония не транслировалась по телевидению.

Как уточняет The Washington Post, прах Фиделя Кастро перед захоронением провезли по всей Кубе, чтобы жители могли попрощаться.

Лидер кубинской революции Фидель Кастро скончался на 91-м году жизни. Кастро в течение 30 лет был председателем Государственного совета и почти 50 лет возглавлял Совет министров Кубы. В 2008 году из-за ухудшения здоровья он передал обязанности и полномочия главы Госсовета и Совета министров своему брату Раулю Кастро.