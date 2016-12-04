Следственный комитет открыл уголовное дело по факту ДТП в ХМАО, где, по последним данным, погибли 12 человек, сообщает Интерфакс.

Дело возбуждено по статьям «нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц» (часть 5 статьи 264 УК РФ) и «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности» (часть 3 статьи 238 УК РФ).

В СК считают, что «водитель автобуса не справился с управлением транспортным средством, что и послужило причиной аварии». Трансфер детей не был должным образом согласован и следовал без обязательного при подобных маршрутах сопровождения, отметили в ведомстве.

По последним данным, количество погибших увеличилось до 12 человек — десятерых детей и двоих взрослых. 21 человек был госпитализирован.

Автобус с детской командой по спортивной акробатике на трассе Тюмень – Ханты-Мансийск столкнулся с грузовиком и двумя легковыми автомобилями. Ранее сообщалось о гибели 10 человек.