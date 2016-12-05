Государственная дума рассмотрит законопроект об увеличении порога долга, который ограничивает россиянам выезд за границу. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на источники.

Сейчас ограничение на выезд устанавливается на полгода при задолженности от 10 000 рублей и возобновляется вплоть до погашения долга. Депутаты предлагают увеличить этот порог в несколько раз.

«Сумма очень маленькая, очень много народу не выезжает, гражданам нужно сделать разгрузку», — цитирует издание собеседника из партии «Единая Россия».

Еще одна проблема, по словам депутата, заключается в том, что информация о погашении долга плохо доходит до приставов. В законопроекте предлагается вносить данные об оплате долга в информационную систему о государственных и муниципальных платежах.

В октябре сообщалось, что число невыездных должников достигло одного миллиона человек. Основной причиной запрета на выезд являются долги по алиментам или оплате штрафов за нарушение правил дорожного движения.