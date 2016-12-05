Премьер-министр Италии Маттео Ренци объявил о своей отставке из-за того, что граждане страны не приняли его предложение о конституционной реформе. Об этом сообщает «Би-би-си».

«Сторонники «нет» победили, причем сделали это удивительно убедительным образом», —сказал Ренци.

Он добавил, что в понедельник во второй половине дня на заседании совета министров поблагодарит членов правительства за работу.

«После этого я направлюсь к президенту страны, чтобы передать ему прошение об отставке», — отметил премьер.

Перед референдумом Маттео Ренци обещал уйти в отставку в случае, если результат голосования заблокирует предложенную им реформу.

Ранее стали известны результаты экзит-поллов прошедшего в воскресенье референдума. Так, от 54% до 58% избирателей проголосовали «против», тогда как «за» высказались от 42% до 46%. Проект референдума предусматривал масштабные реформы конституции Италии, в том числе, сокращение полномочий сената и полномочий областей страны, а также о ликвидации такой административной единицы как провинция.