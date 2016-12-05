Количество пострадавших в результате ДТП в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) увеличилось до 34 человек. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на региональную прокуратуру.

По уточненным данным, среди пострадавших 27 детей и 7 взрослых.

Директор департамента здравоохранения ХМАО Алексей Добровольский сообщил агентству, что 19 пациентов продолжают лечение, из них 12 в реанимации.

«Состояние тех, кто в реанимации, тяжелое и крайне тяжелое», — сказал он.

Накануне автобус с детской командой по спортивной акробатике на трассе Тюмень – Ханты-Мансийск столкнулся с грузовиком и двумя легковыми автомобилями. Погибли 12 человек — 10 детей и 2 взрослых.

В связи с ДТП следственный комитет открыл уголовное дело по статьям «нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц» (часть 5 статьи 264 УК РФ) и «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности» (часть 3 статьи 238 УК РФ).

В СК считают, что «водитель автобуса не справился с управлением транспортным средством, что и послужило причиной аварии». Трансфер детей не был должным образом согласован и следовал без обязательного при подобных маршрутах сопровождения, считают в ведомстве.