В Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) задержали представителя индивидуального предпринимателя, предоставившего транспортные услуги для детской команды, автобус с которой попал в ДТП. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального управления Следственного комитета.

«По подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), задержан представитель индивидуального предпринимателя, фактически организовавший предоставление транспортных услуг», — говорится в сообщении.

По данным следствия, автобус, перевозивший детей, принадлежит индивидуальному предпринимателю из Нефтеюганска, при этом, организацией поездки спортивной команды на соревнования в Ханты-Мансийск занимался представитель индивидуального предпринимателя и должностные лица нефтеюганской спортивной детско-юношеской школы «Сибиряк».

Кроме того, задержаны водитель грузового автомобиля и водитель автобуса, попавшие в ДТП. Решается вопрос об их аресте.

«В качестве причин аварии и гибели пассажиров автобуса следствие рассматривает нарушение водителями автобуса и грузового автомобиля правил дорожного движения и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья пассажиров, представителем индивидуального предпринимателя», — отметили в СК,

В рамках расследования были допрошены начальник отдела игровых и гимнастических видов спорта автономного учреждения ХМАО «ЮграМегаСпорт», председатель спортивного комитета Нефтеюганска и его заместитель, начальник отдела ДПС России по ХМАО, директор и тренер-преподаватель спортшколы «Сибиряк», а также очевидцы ДТП.

Накануне автобус с детской командой по спортивной акробатике на трассе Тюмень – Ханты-Мансийск столкнулся с грузовиком и двумя легковыми автомобилями. Погибли 12 человек — 10 детей и 2 взрослых, 34 человека пострадали.

В связи с ДТП следственный комитет открыл уголовное дело по статьям «нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц» (часть 5 статьи 264 УК РФ) и «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности» (часть 3 статьи 238 УК РФ).