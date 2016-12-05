Роскосмос откажется от использования ракеты-носителя «Союз-У». Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на источник на космодроме Байконур.

«По планам Роскосмоса, ракета «Союз-У» будет использоваться еще один раз — в феврале 2017 года для запуска грузового корабля «Прогресс МC-05». Заказывать в дальнейшем ракеты-носители «Союз-У» не планируется», — сообщил собеседник агентства.

По его словам, все дальнейшие пуски грузовых кораблей к МКС будут выполняться ракетой «Союз-2-1А». Пуски пилотируемых кораблей продолжатся на ракете «Союз-ФГ».

Ранее ракета-носитель «Союз-У» стартовала с космодрома Байконур с грузовым кораблем «Прогресс МС-04» и потерпела аварию над Тувой. В качестве одной из версий падения космического корабля считается халатность при производстве двигателя РД-0110 третьей ступени «Союз-У». Согласно другой версии, авария могла произойти из-за технических проблем на борту корабля, а не ракеты-носителя.

«Прогресс МС-04» должен был доставить на МКС около 2,5 тонны грузов: топливо для дозаправки МКС, воду и воздух для космонавтов. В грузовом отсеке находилось научное оборудование и комплектующие, контейнеры с продуктами питания, одежда, медикаменты и средства личной гигиены.