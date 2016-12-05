Осужденного активиста Ильдара Дадина этапировали из исправительной колонии №7, где он отбывал наказание. Об этом сообщает «Медиазона» со ссылкой на пресс-службу региональной ФСИН.

«Он этапирован в другой регион», — сказал секретарь управления ФСИН по Карелии Виталий Фефелов.

Он не сообщил, куда именно был отправлен Дадин.

«По закону, осужденный сам уведомляет одного из своих родственников по выбору в течение десяти дней с момента прибытия в учреждение», — добавил Фефелов.

Ранее сообщалось, что Ильдара Дадина на полгода поместили в одиночную камеру из-за драки с сокамерником.

Напомним, гражданский активист Ильдар Дадин, отбывающий срок в карельской колонии за участие в пикетах, заявил о том, что к нему применяли пытки с санкции начальника колонии. Следственный комитет в ходе доследственной проверки не нашел подтверждения словам осужденного.

«К осужденному применялась физическая сила и специальные средства — наручники, когда он отказался выполнять законные требования сотрудников учреждения, отказываясь выходить из камеры при ее обыске и при проведении осмотра медицинским работником и вел себя агрессивно. Данный факт был зафиксирован видеорегистратором», — сообщили в СК.

Кроме того, 28 ноября, заместитель директора ФСИН Валерий Максименко заявил, что проверка не подтвердила, что к Дадину применялось насилие. Врачи ФСИН, гражданские врачи из местной больницы, врачи из Петрозаводска, а также рекомендованный правозащитниками профессор Василий Генералов не зафиксировали повреждений, которые могли бы указать на факт применения пыток.

Кроме того, проверка жалоб других заключенных ИК-7 также не выявила фактов насилия. Максименко назвал Дадина «очень талантливым имитатором с великолепным артистизмом и потрясающим воображением».

Член Совета по правам человека Игорь Каляпин, комментируя заявление ФСИН, сказал, что он «абсолютно убежден» в том, что факты незаконного применения насилия в колонии действительно имели место, поскольку он и его коллега из СПЧ Павел Чиков «видели достаточное количество доказательств».

«То, что ФСИН лишила нас технической возможности эти доказательства зафиксировать и предъявить общественности, это в том числе подтверждает некую лукавую, мягко говоря, позицию ФСИН», — сказал он.