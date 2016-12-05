В Ленинском суде Кирова началось повторное рассмотрение дела «Кировлеса» в отношении оппозиционного политика Алексея Навального и Петра Офицерова.

Навальный, который ранее отказался ездить на повторные заседания, приехал в суд.

Ранее Минюст перечислил политику компенсацию по делу «Кировлеса», присужденную Европейским судом по правам человека (ЕСПЧ). Навальный отметил, что денежный перевод поступил на следующий день после его заявления, что он не поедет на новое рассмотрение дела в Киров до тех пор, пока не получит присужденные ЕСПЧ деньги.

Напомним, в июле 2013 года Ленинский районный суд Кирова приговорил Алексея Навального и Петра Офицерова к пяти и четырем годам лишения свободы по делу о хищении имущества компании «Кировлес». В октябре того же года наказание Навальному и Офицерову было заменено на условное.

В феврале 2016 года ЕСПЧ признал, что российский суд нарушил права Навального и Офицерова, поскольку осудил их за деяния, неотличимые от обычной предпринимательской деятельности.

В середине ноября этого года Верховный суд отменил приговор по делу «Кировлеса» с учетом решения ЕСПЧ и направил дело на новое рассмотрение.