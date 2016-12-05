Структуры управделами президента России запустят интернет-магазин товаров под брендами торгового дома «Кремлевский». Об этом пишет газета «Ведомости».

По данным издания, в середине прошлой недели сайт работал в тестовом режиме, но заказ сделать было нельзя. Ассортимент состоял из молочных продуктов под брендом «Кремлевское качество».

«Презентацию собственной торговой марки «Кремлевское качество» мы считаем преждевременной. Официальная презентация планируется в начале 2017 г.», — сообщил изданию представитель торгового дома «Кремлевский».

Приобрести «кремлевские» продукты смогут пользователи, у которых есть именной пропуск на охраняемую территорию учреждений питания, подведомственных управделами президента. Остальные покупатели также смогут заказать товары и получить их вне охраняемой территории по договоренности, сказано в правилах работы интернет-магазина.

Предполагается, что оплата товара в «кремлевском» магазине будет производиться сразу после заказа через систему «Яндекс.Касса»

Как отмечает газета, на данный момент предприятия питания, подведомственные управлению делами президента, работают преимущественно для государственных нужд. Комбинат питания «Кремлевский» организует питание сотрудников администрации президента и обслуживает официальные мероприятия. Также комбинаты обслуживают Совет Федерации, Госдуму, правительство и Счетную палату.