Федеральные дотации Чеченской республике останутся на уровне 2016 года, хотя поступления остальным регионам вырастут более чем на 15%. Об этом пишет РБК со ссылкой на поправки правительства ко второму чтению бюджета.

В 2017 году Чечня получит из федерального бюджета дотации на 40,4 млрд рублей. Часть средств — 24 млрд —республика получит в общем порядке, на выравнивание бюджетной обеспеченности. Отдельной поправкой для Чечни, правительство решило выделить еще один вид дотаций — на сбалансированность бюджетов (16,4 млрд руб). Дополнительные средства также получат Крым и Севастополь.

В результате и Чечня, и Крым станут получателями одних из самых крупных федеральных дотаций в 2017 году:

Общий объем дотаций из бюджета регионам России, запланированный на 2017 год, составит 738,3 млрд рублей, что приблизительно на 15% (97 млрд) больше, чем ожидается по итогам 2016 года.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров назвал«странными» попытки Минфина применить к республике единые для всех регионов стандарты финансирования. По его словам, федеральные власти «ничего не делают» для восстановления и развития «промышленного потенциала и агропрома», которые были разрушены в результате войн в Чечне.

Напомним, Кадыров в своем инстаграме также раскритиковал решение урезать бюджет республики. По мнению главы Чечни, это не позволит региону развиваться и выполнять социальные обязательства.

По информации РБК, с 2007 по 2015 годы Чечня получала в виде субсидий и других выплат около 60 миллиардов рублей в год. Финансирование региона снижалось только в 2010 и 2013 годах.