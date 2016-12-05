Московская областная избирательная комиссия проверит сведения «Новой газеты» о фальсификациях итогов голосования на выборах в Госдуму и Мособлдуму в подмосковных Мытищах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на председателя избиркома Ирину Коновалову.

«Мы пока пообщаемся с председателем ТИК (территориальной избирательной комиссии — ред.), что он нам расскажет, по результатам примем решение», — уточнила она.

Напомним, ранее «Новая газета» представила доказательства фальсификаций на 68 избирательных участках в городском округе Мытищи 18 сентября. Кроме того, издание потребовало считать публикацию заявлением о совершении преступления, предусмотренным ст. 142 Уголовного кодекса РФ — «Фальсификация итогов голосования», и отменить выборы в Мытищах.