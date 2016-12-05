Федеральная служба исполнения наказаний отказалась предоставить информацию о местонахождении Ильдара Дадина, первого осужденного по статье о неоднократных нарушениях порядка проведения митинга.

«Согласно действующему законодательству пресс-служба ФСИН России информацию о местонахождении осужденных не предоставляет», — ответили во ФСИН «Новой газете».

При этом пресс-служба подтвердила, что Дадина действительно решили направить в другую колонию для отбывания наказания. Причину в ведомстве не назвали.

«В соответствии со статьей 17 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации уведомление о прибытии осужденного к месту отбывания наказания администрация учреждения направляет только одному из родственников осужденного (по его выбору) не позднее 10 дней со дня его прибытия», — напомнили во ФСИН.

Ранее в понедельник появилась информация о том, что Дадина вывезли из исправительной колонии №7 в Сегеже, где он отбывал наказание.

Ильдар Дадин неоднократно заявлял, что администрация колонии применяла пытки к нему и другим заключенным с санкции начальника исправительного учреждения. Следственный комитет в ходе доследственной проверки не нашел подтверждения словам активиста.

«К осужденному применялась физическая сила и специальные средства — наручники, когда он отказался выполнять законные требования сотрудников учреждения, отказываясь выходить из камеры при ее обыске и при проведении осмотра медицинским работником, и вел себя агрессивно. Данный факт был зафиксирован видеорегистратором», — сообщили в СК.

Член Совета по правам человека Игорь Каляпин, комментируя заявление ФСИН, сказал, что он «абсолютно убежден» в том, что факты незаконного применения насилия в колонии действительно имели место, поскольку он и его коллега из СПЧ Павел Чиков «видели достаточное количество доказательств».

«То, что ФСИН лишила нас технической возможности эти доказательства зафиксировать и предъявить общественности, в том числе подтверждает некую лукавую, мягко говоря, позицию ФСИН», — сказал он.