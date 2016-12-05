Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление об установлении величины прожиточного минимума за третий квартал текущего года. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно постановлению, прожиточный минимум на душу населения установлен на отметке 9889 рублей, что на 67 рублей меньше по отношению к предыдущему кварталу. Прожиточный минимум для трудоспособного населения составит 10678 рублей, для пенсионеров — 8136 рублей, а для детей — 9,668 рублей.

Так размер прожиточного минимума упал в третьем квартале на 0,67% по сравнению с его размером во втором квартале 2016 года.

В октябре Минтруд подготовил проект федерального закона, согласно которому предлагалось снизить прожиточный минимум в третьем квартале 2016 года. В пояснительной записке к документу отмечалось, что, по данным Росстата, стоимость продуктов питания на душу населения в третьем квартале уменьшилась на 1,9%.

Напомним, в начале сентября правительство повысило прожиточный минимум в России во втором квартале на 180 рублей, до 9956 рублей. Тогда минимум для трудоспособного населения составил 10722 рубля, пенсионеров — 8163 рублей, детей — 9861 рублей.

Величина прожиточного минимума используется для расчетов по поддержке отдельных групп населения, в частности, для оказания соцпомощи малоимущим гражданам, для выплаты ежемесячного пособия на ребенка, для выплат на третьего ребенка, расчета соцдоплат к пенсиям.

Сергей Смирнов доктор экономических наук

— Снижение уровня прожиточного минимума — это чисто технический вопрос. Раз в пять лет утверждается потребительская корзина, на основании которой считается прожиточный минимум. Корзина существует для трех категорий: для трудоспособного населения, для пенсионеров и для детей.

Состав корзины прожиточного минимума — это молоко, мясо, фрукты, овощи, яйца, хлебобулочные изделия. После того, как рассчитывается стоимость продовольственной части корзины (она составляет 50% от всей корзины, 25 % — это непродовольственный товар (одежда, обувь), еще 25% — это услуги (жилье, коммуналка, туризм)), у трудоспособного населения сверху еще накручивается 13% подоходного налога.

Состав корзины на пять лет утвержден, и он таким и будет. А дальше Росстат ведет наблюдение за ценами. И говорит нам: «Литр молока у нас стоит столько-то (по данным наших наблюдений), килограмм мяса — столько-то». Все это, естественно, перемножается на норму потребления. И вот мы получаем стоимость потребительской корзины.

Как правило, если все нормально, уровень социальных гарантий, привязанных к этому прожиточному минимуму, не снижается. Никто лишать прав на социальные льготы не будет. Потому что, естественно, это вызвало бы недовольство людей. А в данном случае в этом нет никакой политики.