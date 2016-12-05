Глава МЧС России Владимир Пучков после ДТП в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО), в результате которого погибли дети, поручил проверить работу всего общественного автотранспорта. Об этом пишет ТАСС.

«У нас участилось количество тяжелых ДТП на региональных автомобильных дорогах. Я попрошу проверить работу всего общественного автотранспорта, поработать дополнительно с водительским составом, проверить работу всех дорожных служб», — сказал Пучков.

Он подчеркнул, что транспортировка организованных групп, особенно детей, должна быть «в зоне персональной ответственности соответствующих руководителей на местах».

«Я попрошу всех извлечь выводы из произошедшей тяжелой трагедии и предпринять все меры, чтобы не допустить подобных случаев и ДТП с тяжелым исходом», — добавил глава МЧС.

Накануне автобус с детской командой по спортивной акробатике на трассе Тюмень – Ханты-Мансийск столкнулся с грузовиком и двумя легковыми автомобилями. Погибли 12 человек — 10 детей и 2 взрослых, 34 человека пострадали.

В связи с ДТП следственный комитет открыл уголовное дело по статьям «нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц» (часть 5 статьи 264 УК РФ) и «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности» (часть 3 статьи 238 УК РФ).

Позднее в ХМАО задержали представителя индивидуального предпринимателя, предоставившего транспортные услуги для детской команды. По данным следствия, автобус, перевозивший детей, принадлежит индивидуальному предпринимателю из Нефтеюганска, при этом, организацией поездки спортивной команды на соревнования в Ханты-Мансийск занимался представитель индивидуального предпринимателя и должностные лица нефтеюганской спортивной детско-юношеской школы «Сибиряк».