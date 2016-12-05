Фото: Юрий Сафронов / «Новая газета»

Франсуа Олланд принял в понедельник утром, 5 декабря, патриарха всея Руси Кирилла. Накануне патриарх освятил в Париже церковь Святой Троицы, которая является частью религиозно-дипломатического комплекса под названием Российский духовно-культурный православный центр.

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Напомню, в октябре, в разгар операции в Алеппо, названной французскими властями «военным преступлением», Олланд отказался прийти на открытие этого «духовно-культурного» центра, что послужило причиной отмены визита Путина в Париж.

И вот сегодня Олланд принял посланника российского лидера в форме патриарха всея Руси.

Эта встреча нужна была Олланду по двум причинам: продемонстрировать Москве, что «двери диалога» не закрыты и попытаться через Кирилла еще раз передать послание о срочной необходимости прекращения «бойни в Алеппо».

Впрочем, инициатором встречи стала российская сторона.

Пресс-секретарь Кирилла перед пятидневной командировкой шефа по маршруту Париж-Женева сказал агентству РИА Новости: «Ожидается, что патриарх встретится с высокими представителями власти французской республики. На повестке дня — темы, связанные с защитой христиан на Ближнем Востоке и положением христианской общины в современной Европе».

Елисейский дворец анонсировал встречу только накануне вечером, в воскресенье.

Встреча, ждать окончания которой пришло двадцать фотограграфов, закончилась ровно через полчаса. «Еще раз благодарю Вас за эту встречу, господин президент», — сказал патриарх Олланду на ступеньках дворца и уехал вместе с группой священников и послом Орловым на русское кладбище в Сен-Женевьев-де-Буа.

Агитпоездка святейшего в Париж и Цюрих должна закончиться 7 декабря.

Париж