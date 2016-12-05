Патриарх Кирилл освятил своим присутствием Елисейский дворец
Юрий Сафроновсобкор в Париже
Франсуа Олланд принял в понедельник утром, 5 декабря, патриарха всея Руси Кирилла. Накануне патриарх освятил в Париже церковь Святой Троицы, которая является частью религиозно-дипломатического комплекса под названием Российский духовно-культурный православный центр.
Напомню, в октябре, в разгар операции в Алеппо, названной французскими властями «военным преступлением», Олланд отказался прийти на открытие этого «духовно-культурного» центра, что послужило причиной отмены визита Путина в Париж.
И вот сегодня Олланд принял посланника российского лидера в форме патриарха всея Руси.
Эта встреча нужна была Олланду по двум причинам: продемонстрировать Москве, что «двери диалога» не закрыты и попытаться через Кирилла еще раз передать послание о срочной необходимости прекращения «бойни в Алеппо».
Впрочем, инициатором встречи стала российская сторона.
Пресс-секретарь Кирилла перед пятидневной командировкой шефа по маршруту Париж-Женева сказал агентству РИА Новости: «Ожидается, что патриарх встретится с высокими представителями власти французской республики. На повестке дня — темы, связанные с защитой христиан на Ближнем Востоке и положением христианской общины в современной Европе».
Елисейский дворец анонсировал встречу только накануне вечером, в воскресенье.
Встреча, ждать окончания которой пришло двадцать фотограграфов, закончилась ровно через полчаса. «Еще раз благодарю Вас за эту встречу, господин президент», — сказал патриарх Олланду на ступеньках дворца и уехал вместе с группой священников и послом Орловым на русское кладбище в Сен-Женевьев-де-Буа.
Агитпоездка святейшего в Париж и Цюрих должна закончиться 7 декабря.
Париж
P.S.
Через час после встречи Кирилла с Олландом пресс-служба французского президента выпустила коммюнике. В сообщении отмечается, о том, что Олланд «напомнил о приверженности Франции развитию дружеских отношений между французским и русским народами», а также о том, что сохранить «религиозное разнообразие на Ближнем Востоке» можно, ведя борьбу с терроризмом и одновременно занимаясь «политическим урегулированием кризисов». «Вот почему необходимо положить конец продолжающейся бойне в Сирии, чтобы оказать помощь гражданскому населению и, наконец, начать политические переговоры», — заявил Олланд.