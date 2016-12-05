Российский истребитель Су-33 потерпел аварию во время посадки на авианосец «Адмирал Кузнецов». Об этом говорится в заявлении Минобороны.

Из-за обрыва тросов истребитель выкатился за пределы палубы во время захода на посадку.

Пилот катапультировался и остался жив.

Ранее о потере второго истребителя из состава российской авианосной группы в Средиземном море сообщил авиационный журналист Дэвид Ценциотти в своем блоге The Aviationist. По его словам, самолет упал при втором заходе на посадку, в хороших погодных условиях — видимость более 10 километров, волнение четыре балла, скорость ветра чуть более 20 километров в час.

14 ноября в нескольких километрах от крейсера «Адмирал Кузнецов» потерпел крушение палубный истребитель МиГ-29. Пилот успел катапультироваться. Причиной крушения стала техническая неисправность самолета.

Напомним, крейсер «Адмирал Кузнецов» в составе ударной группы еще из нескольких кораблей сейчас маневрирует у берегов Сирии. Авиация отрабатывает маневры в ожидании возможных целей на территории Сирии.