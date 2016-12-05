Минкомсвязи обсудит с Генпрокуратурой вопрос премии гендиректора «Почты России» Дмитрия Страшнова 8 декабря. Об этом сообщает ТАСС.

«У нас с ними (Генпрокуратурой — ред.) очередное плановое рабочее совещание в четверг, мы будем обсуждать те замечания, которые они высказывали в целом», — заявил глава Минкомсвязи Николай Никифоров, отвечая на вопрос о том, направило ли министерство ответ Генпрокуратуре по поводу премии Страшнова.

Напомним, Генпрокуратура заподозрила главу «Почты России» Дмитрия Страшнова в незаконном получении вознаграждения в размере 95 млн рублей за 2015 год, в то время как его официальная зарплата двумя годами ранее составляла 230 и 310 тысяч рублей соответственно. Материалы были переданы в Следственный комитет.

Кроме этого, СМИ сообщали, что у Генпрокуратуры есть претензии и к зарплате руководителя «Почты России». Они связаны с тем, что в контракте Страшнова не указана величина норматива его вознаграждения.

Ранее «Новая газета» писала, что зарплату директору «Почты России» Дмитрия Страшнова увеличат до 10 млн рублей. Также источник в Минкомсвязи сообщил, что приказ о выплате премии Страшнову проводили его заместители. При этом размер премии определил сам Страшнов, визировал документ его фактический работодатель — министр связи Николай Никифоров.

По словам собеседника «Новой газеты», в споре с Генпрокуратурой «Почта России» будет «прикрываться» решением вышестоящего ведомства.

Сам Страшнов заявлял, что ситуация вокруг проверки Генпрокуратурой законности его премии излишне обострена.

«Ситуация излишне «перегрета». Во всех действиях, связанных с расчетом моего вознаграждения, и «Почта России», и Минкомсвязи руководствовались только подзаконными актами. Здесь возможности для креатива нет», — сказал он.