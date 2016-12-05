В пресс-службе управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) по Кировской области не смогли подтвердить информацию СМИ о том, что Ильдара Дадина, осужденного по статье о неоднократных нарушениях порядка проведения митинга, этапировали в колонию в регионе.

«У нас такой информации вообще нет», — сказали «Новой газете» в пресс-службе.

Также во ФСИН напомнили, что в соответствии со статьей 17 уголовно-исполнительного кодекса, администрация учреждения (в данном случае — колонии №7 в Сегеже), в котором он ранее отбывал наказание, сообщит информацию о новом местонахождении заключенного одному из его родственников.

Ранее источники издания «Фонтанка» сообщили, что Ильдара Дадина этапируют в одну из колоний Кировской области.

Отмечается, что время следования из Карелии в Кировскую область на поезде составляет в среднем 14 часов.

Ранее ФСИН отказалась предоставить «Новой газете» информацию о местонахождении Дадина.

«Согласно действующему законодательству пресс-служба ФСИН России информацию о местонахождении осужденных не предоставляет», — ответили в ведомстве.

В понедельник появилась информация о том, что Дадина вывезли из исправительной колонии №7 в Сегеже, где он отбывал наказание.

Ильдар Дадин неоднократно заявлял, что администрация колонии применяла пытки к нему и другим заключенным с санкции начальника исправительного учреждения. Следственный комитет в ходе доследственной проверки не нашел подтверждения словам активиста.

«К осужденному применялась физическая сила и специальные средства — наручники, когда он отказался выполнять законные требования сотрудников учреждения, отказываясь выходить из камеры при ее обыске и при проведении осмотра медицинским работником, и вел себя агрессивно. Данный факт был зафиксирован видеорегистратором», — сообщили в СК.

Член Совета по правам человека Игорь Каляпин, комментируя заявление ФСИН, сказал, что он «абсолютно убежден» в том, что факты незаконного применения насилия в колонии действительно имели место, поскольку он и его коллега из СПЧ Павел Чиков «видели достаточное количество доказательств».

«То, что ФСИН лишила нас технической возможности эти доказательства зафиксировать и предъявить общественности, в том числе подтверждает некую лукавую, мягко говоря, позицию ФСИН», — сказал он.