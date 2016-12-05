Европейский суд по правам человека коммуницировал жалобу оппозиционного политика Алексея Навального на решения российских судов, обязавших его опровергнуть некоторые факты из размещенного в блоге видеоролика неизвестных авторов. Об этом «Новой газете» сообщил адвокат Рамиль Ахметгалиев.

В опубликованном видео речь шла о чиновниках, причастных к хищению 5,4 миллиарда бюджетных рублей, с упоминанием бывшего налогового чиновника Ольги Степановой и ее экс-супруга, предпринимателя Владлена Степанова. ЕСПЧ задал правительству России ряд вопросов по этому делу.

«ЕСПЧ просит власти уточнить, был ли Люблинским судом исследован и учтен статус Навального как индивидуального блогера или «профессионального публикатора». То есть лицо, блог которого перестал быть частной страничкой, но стал источником информации, мнений и важной частью публичной дискуссии», — сказал адвокат.

Он уточнил, что ЕСПЧ спрашивает о соблюдении базовых стандартов по свободе слова.

По словам Ахметгалиева, Страсбургский суд будет исследовать доказательства коррупции, на которые ссылается Навальный.

13 июня 2012 года Алексей Навальный обратился в Европейский суд с жалобой на нарушения «права на справедливое судебное разбирательство» и «свободы выражения мнения» (статьи 6 и 10 Европейской Конвенции о защите прав человека и основных свобод).

Как сообщается в жалобе в ЕСПЧ, информацию из видеоролика, который Навальный разместил у себя в блоге, в частности, подтверждали опубликованные ранее в интернете данные погранслужбы России, фотографии недвижимости, выписки из государственного реестра прав на недвижимость, выписки о движении денежных средств с банковского счета банка Gredit Suisse (оффшорные компании Владлена Степанова), выписка из реестра недвижимости (Дубаи), выписки о регистрации оффшорных компаний с указанием на права Степанова, выписки о движении средств на оффшорных счетах Степанова (Кипр, Виргинские острова), официальная справка о доходах Степанова и Степановой в России, документы о сделках Степанова на фондовом рынке (в подтверждение доходов).

Люблинский районный суд Москвы, который рассматривал «дело Степанова против Навального» обязал блогера доказать достоверность и обоснованность высказываний. Тогда защита Навального заявила ходатайства о приобщении к делу опубликованных в интернете копий документов или об истребовании их в соответствующих организациях. Однако суд отказал в удовлетворении этого ходатайства.