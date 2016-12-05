Российская медсестра погибла и двое врачей были ранены во время обстрела боевиками в районе сирийского Алеппо. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на российского офицера.

Журналисты задали вопрос о произошедшем пресс-секретарю президента Дмитрию Пескову, однако он переадресовал вопрос об обстреле российского военного госпиталя в Минобороны.

«Новая газета» отправила запрос в министерство обороны с просьбой прокомментировать ситуацию и опубликует ответ, как только получит его.

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