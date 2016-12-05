Российская военнослужащая-медик погибла при обстреле госпиталя в сирийском Алеппо, подтвердили в Минобороны «Новой газете». Еще двое медработников получили ранения.

«Сегодня с 12:21 до 12:30 мск во время приема местных жителей медицинский городок мобильного госпиталя Минобороны в Алеппо подвергся артиллерийскому обстрелу боевиков. В результате прямого попадания мины в приемное отделение госпиталя одна российская военнослужащая-медик погибла», — сообщили в ведомстве.

По информации Минобороны, ответственность за обстрел лежит на «боевиках оппозиции».

«Вне всяких сомнений, обстрел вели боевики "оппозиции". Мы понимаем, от кого точные данные и координаты именно приемного отделения российского госпиталя в момент начала его работы получили боевики», — сказал официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Ранее в понедельник Associated Press со ссылкой на российского офицера сообщило о гибели медсестры. С начала операции в Сирии, по официальным данным, погибли 21 российский военный.